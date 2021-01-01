Россиян обязали платить налог со вкладов свыше ₽1 млн

Раньше налог по депозитам нужно было платить, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центробанка плюс 5 п.п. С этого превышения резиденты должны были заплатить налог 35%, нерезиденты — 30%. Теперь ставка будет одинаковой и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ. Правило «плюс 5%» больше не действует.
«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — пояснила Федеральная налоговая служба. Налог будет подлежать уплате начиная с 2022 года.
К примеру, при нынешней ключевой ставке ЦБ 4,25% налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тыс. руб.
Налоги на дивиденды, выводимые за рубеж, также будут повышены — до 15%.
Все полученные от этих нововведений средства будут направлены на меры соцподдержки, в том числе для семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном, сообщил президент. В Кремле заявили, что введение нового налога не временная мера, а «восстановление баланса справедливости».
Закон неоднократно подвергался критике. В частности, после объявления президента банки пожаловались в ЦБ на рост числа заявлений от клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем средств вкладов населения в России по состоянию на 1 октября составил 32,7 трлн руб. На вклады от 1 млн руб. приходится 58,4% от этой суммы (19 трлн руб.).