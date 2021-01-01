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09:36 (мск), источник: ТАСС

Вучич запустил газопровод «Балканский поток» в Сербии

БЕЛГРАД, 1 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич дал старт запуску газопровода «Балканский поток» в Сербии (продолжение «Турецкого потока»), природный газ из России начал поступать в республику. Трансляцию церемонии с Четвертой газоизмерительной станции (ГИС-4) в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом ведет в пятницу агентство TANJUG.

Источник: Reuters

«Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. куб. м будет $155 на входе из Болгарии, плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240», — заявил Вучич.

«Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии. Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это дает нам надежды на светлое будущее. Газ пойдет по нашей сети в Венгрию. С Новым годом! Спасибо президенту России», — сказал сербский лидер.

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В церемонии также приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович, представители российских компаний — строителей газопровода. Вучич отдельно поблагодарил строителей газопровода за их труды и усилия.

В свою очередь посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал запуск газопровода подарком на Новый год. «Это лучший подарок на Новый год, завершен один из крупнейших проектов нашего сотрудничества. Проект обеспечит стабильность Сербии, даст возможность дальнейшего развития внутренней инфраструктуры и транспортировки. Сербия станет еще привлекательнее для инвестиций и транзитной страной, что дает больше возможностей», — заявил посол.

Директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что в ближайшее время начнется строительство внутренних и региональных магистралей, включая направление Белград — Баня-Лука, Белград — Валево и т. д. Он также указал, что Сербия по существу выполнила все требования ЕС при строительстве газопровода.

Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность — 13,9 млрд куб. м газа в год.

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