13:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Великобритания завершила процесс «Брексита»
В Великобритании и Евросоюзе закончился переходный период «Брексита».
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Страна вышла из ЕС в конце января 2020 года, но до конца года действовал временный период, когда условия взаимоотношений сохранялись. Теперь Лондон и Брюссель будут сотрудничать в рамках соглашения, принятого в конце декабря 2020 года.
По условиям сделки Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. Стороны сохраняют свободную торговлю без пошлин и квот. Премьер Борис Джонсон считает, что выход из ЕС — это «начало новой эры национальных перемен и обновления».
Законопроект о сотрудничестве с ЕС одобрил парламент Великобритании, документ подписала королева Елизавета II.