Ким Чен Ын впервые вместо новогоднего обращения поздравил жителей КНДР письмом

В письме Ким пожелал всем семьям большего счастья с любимыми людьми и крепкого здоровья. «В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа», — добавил он.
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким в новогоднюю ночь также посетил мавзолей в Пхеньяне, где почтил память своих родственников.
Северокорейский лидер обычно выступает с ежегодным обращением 1 января начиная с 2013 года. В частности, он рассказывает свои планы на партийную политику.
Последний раз северокорейцев поздравляли с Новым годом письмом только в 1995 году. Это сделал тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир — отец Ким Чен Ына.