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15:21 (мск), источник: RTVi

Ким Чен Ын впервые вместо новогоднего обращения поздравил жителей КНДР письмом

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года поздравил жителей страны с Новым годом не личным обращением, а написанным от руки письмом. Об этом 1 января написала южнокорейская газета «Чосон ильбо».

Источник: Reuters

В письме Ким пожелал всем семьям большего счастья с любимыми людьми и крепкого здоровья. «В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа», — добавил он.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким в новогоднюю ночь также посетил мавзолей в Пхеньяне, где почтил память своих родственников.

Северокорейский лидер обычно выступает с ежегодным обращением 1 января начиная с 2013 года. В частности, он рассказывает свои планы на партийную политику.

Последний раз северокорейцев поздравляли с Новым годом письмом только в 1995 году. Это сделал тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир — отец Ким Чен Ына.

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 Ким Чен Ын впервые вместо новогоднего обращения поздравил жителей КНДР письмом
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