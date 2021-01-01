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16:18 (мск), источник: Российская газета

Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах

С 1 января 2021 года вступили в силу единые правила пользования общественными пляжами, которые МЧС утвердило осенью 2020 года. Среди нововведений — запрет приводить на пляж любых животных, кроме собак-поводырей, плавать на бревнах и лежаках и подбрасывать купающихся.

Источник: Reuters

В документе подробно прописаны обязанности владельцев и посетителей пляжей. Так, например, владельцы обязаны создавать условия для безопасного плавания, устанавливать буйки, предупреждающие флажки, схемы пляжа с указанием опасных мест и глубины воды.

У посетителей пляжей появилось много ограничений. Наиболее понятными являются правила не мусорить и не заплывать за буйки. Непривычным станет запрет приводить на пляж любых животных (разрешаются только собаки-поводыри), играть в спортивных игры в не отведенных под них местах, а также «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Правилами также запрещается плавать на досках, бревнах, лежаках и других предметах, не предназначенных для плавания.

Ранее «пляжные» правила регионы утверждали самостоятельно.

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