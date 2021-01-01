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16:24 (мск), источник: Газета.Ру

В России ввели новые правила разведения костров на дачах

В России с 1 января вступило в силу постановление правительства о мерах противопожарной безопасности при разведении костров на садовых участках.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что новый закон также касается и разведения огня для приготовления продуктов в мангалах и жаровнях и других специальных несгораемых емкостях. Так, костер допускается разжигать на земельных участках как минимум на 5 метрах от сооружений и иных построек.

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Владельцам дач также придется соблюдать новые требования при сжигании сухой травы и листьев. Местом для разведения огня может быть яма до 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см или неповрежденная металлическая емкость (бочка, бак) объемом не более 1 куб. м. Дырявые или прогоревшие баки использовать запрещается.

Яма для огня должна находиться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания, не менее чем в 100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и в 30 м — от лиственного леса или отдельных деревьев. Прилегающую к яме территорию необходимо отчистить на 10 м от от сухостоя и горючих материалов, а также отделить сорокасантиметровой противопожарной траншеей. При сжигании сухостоя в закрывающихся бочках или баках траншею можно не копать, зона очистки от горючих может составлять до 2 м, а расстояние от хвойных деревьев должно быть 25 м, а от все остальных —15 м.

За нарушение правил гражданам придется заплатить штраф от 2 до 3 тыс. руб., а в случае возникновения пожара из-за несоблюдения требований пожарной безопасности — до 5 тыс. руб.

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