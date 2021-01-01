В США число случаев заражения коронавирусом превысило 20 млн
НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в США 20 007 149 случаев заражения новым коронавирусом, число летальных исходов превысило 346,4 тыс. Такие оценки представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). США занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов.