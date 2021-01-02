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02:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Крыма предрек Украине потерю областей

Глава Крыма Сергей Аксенов предрек, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежной потере Украины юго-восточных областей. Такое мнение он выразил на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: AP 2020

Он отметил, что Крым «не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины». По словам Аксенова, из состава Украины неизбежно уйдут и другие области. Глава полуострова заметил, что «здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке».

Аксенов подчеркнул, что Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым.

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Глава Крыма также назвал шествия на Украине в честь Степана Бандеры нацистским шабашем. По его мнению, бандеровщина — смертельная зараза, которая губит Украину. Как считает Аксенов, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам.

При этом Аксенов подчеркнул, что только будучи частью русского мира, Украина станет свободной и независимой. «А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — заключил он.

1 января в центре Киева прошло шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В акции в том числе приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города. Такие же акции прошли и в других городах Украины.

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