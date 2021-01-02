06:34 (мск), источник: РБК
США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок
Пентагон решил отложить полномасштабное производство
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Испытания были намечены на декабрь 2020 года, а решение о массовом производстве должно было быть принято не позднее марта. По словам
Bloomberg отмечает, что после проведения тестирования потребуется еще
28 декабря
В ноябре 2019 года главный испытатель Пентагона Роберт Белер заявил, что F-35 далеки от полной боевой готовности. По его словам, несмотря на прогресс в модернизации этих истребителей, они ломаются намного чаще, чем изначально предполагалось.
В начале 2020 года Пентагон заключил c Lockheed Martin контракт стоимостью $1,9 млрд на техническое обслуживание F-35, которые состоят на вооружении у