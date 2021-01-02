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06:34 (мск), источник: РБК

США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок, сообщает Bloomberg. Ведомство еще не готово указать, когда они будут готовы к проведению боевых испытаний, которые переносились с 2017 года.

Источник: Reuters

Испытания были намечены на декабрь 2020 года, а решение о массовом производстве должно было быть принято не позднее марта. По словам пресс-секретаря замглавы Пентагона Эллен Лорд, причиной отмены стали «технические проблемы и влияние COVID-19». Новую дату назначат, исходя из независимой технической экспертизы.

Bloomberg отмечает, что после проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса.

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28 декабря военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая производит F-35, сообщила, что в 2020 году Пентагону и зарубежным заказчикам было поставлено 123 истребителя вместо 141 запланированного. Причиной стали задержки, вызванные пандемией коронавируса. Вооруженные силы США получили 74 самолета, 31 истребитель был поставлен странам-участницам программы по его созданию, еще 18 — иностранным покупателям.

В ноябре 2019 года главный испытатель Пентагона Роберт Белер заявил, что F-35 далеки от полной боевой готовности. По его словам, несмотря на прогресс в модернизации этих истребителей, они ломаются намного чаще, чем изначально предполагалось.

В начале 2020 года Пентагон заключил c Lockheed Martin контракт стоимостью $1,9 млрд на техническое обслуживание F-35, которые состоят на вооружении у Военно-воздушных сил, Корпуса морской пехоты, Военно-морского флота, а также у иностранных заказчиков.

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