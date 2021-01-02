Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
45Кого мы потеряли в 2020 году
6Победители фотоконкурса Earth Photo
11:11 (мск), источник: РБК

Суд отклонил иск конгрессмена о пересмотре итогов выборов президента США

Федеральный судья Джереми Кернодл из Восточного округа штата Техас отклонил иск техасского конгрессмена, члена палаты представителей Луи Гомерта о пересмотре итогов президентских выборов, сообщает CNN.

Источник: AP 2020

Иск республиканца Гомерта, получивший поддержку нескольких других конгрессменов, был направлен на то, чтобы предоставить полномочия вице-президенту Майклу Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джозефа Байдена.

Результаты голосования выборщиков должны утвердить на заседании конгресса, которое пройдет 6 января под председательством Пенса. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Байдена.

Читайте также
Кандидаты на ключевые посты в Белом доме получили крупные суммы от бизнеса

В иске Гомерта предлагалось позволить Пенсу самолично принимать решение, какие голоса выборщиков признавать.

Свое исковое заявление конгрессмены обосновывали претензиями республиканцев к процедуре подсчета голосов в некоторых штатах. Пенс, как отмечает CNN, ранее сам попросил суд отклонить иск, указав, что подобными юридическими вопросами должен заниматься не вице-президент США (его роль в утверждении результатов выборов CNN называет «церемониальной»), а палата представителей и сенат; соответственно, к ним и должен быть обращен иск.

Судья Кернодл в своем заключении пришел к выводу, что подобный иск не может быть рассмотрен.

По оценкам самих республиканцев, на заседании 6 января не менее 140 их однопартийцев проголосуют против утверждения результатов голосования. Этого недостаточно с учетом того, что всего в палате представителей 435 мест.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена назначена на 20 января. Действующий президент Дональд Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе голосования было допущено множество нарушений. В свою очередь, Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах. 6 января параллельно с заседанием в конгрессе в Вашингтоне намечена акция сторонников Трампа.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями
В Калининграде супругов приговорили к 12 и 13 годам из-за фото со свадьбы
Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о пенсиях
СМИ: в Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат
В России выявили еще 26 301 случай заражения COVID-19
Песня Last Christmas заняла первое место в чарте спустя 36 лет
«Аэрофлот» открыл продажи субсидируемых билетов в три региона
«Британский» штамм коронавируса впервые обнаружили во Вьетнаме
Здоровье
У лекарства от диареи нашли неожиданный эффект Препарат лоперамид обладает способностью убивать клетки агрессивного рака мозга, правда, пока только «в пробирке».
Hi-Tech
Как отследить ребенка по телефону Несколько простых способов
Авто
На каких машинах ездят те, кто придумывает штрафы для водителей? В 2021 году российских водителей ждет новый КоАП и новые штрафы. А на чем ездят те, кто придумывает все это? Редакторы Авто Mail.ru изучили декларации депутатов Государственной Думы, которые изобретают и принимают новые правила для водителей
Кино
Праздник продолжается: лучшие зарубежные новогодние комедии 35 лучших зарубежных комедий про Новый год и Рождество доказывают, что праздничная пора — это не только чудеса, но и безудержное веселье
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
Подарки сыну и мой стресс 393
Фильм "Москва слезам не верит" - болтательно-рассуждательная тема. 203
красивые мужчин за последние сто лет 184
Алкоголь, ваши предпочтения) 135
Леди
Дженнифер Лопез сменила имидж а и взволновала фанатов На фотографии певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь