Суд отклонил иск конгрессмена о пересмотре итогов выборов президента США

Иск республиканца Гомерта, получивший поддержку нескольких других конгрессменов, был направлен на то, чтобы предоставить полномочия вице-президенту Майклу Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джозефа Байдена.
Результаты голосования выборщиков должны утвердить на заседании конгресса, которое пройдет 6 января под председательством Пенса. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Байдена.
В иске Гомерта предлагалось позволить Пенсу самолично принимать решение, какие голоса выборщиков признавать.
Свое исковое заявление конгрессмены обосновывали претензиями республиканцев к процедуре подсчета голосов в некоторых штатах. Пенс, как отмечает CNN, ранее сам попросил суд отклонить иск, указав, что подобными юридическими вопросами должен заниматься не вице-президент США (его роль в утверждении результатов выборов CNN называет «церемониальной»), а палата представителей и сенат; соответственно, к ним и должен быть обращен иск.
Судья Кернодл в своем заключении пришел к выводу, что подобный иск не может быть рассмотрен.
По оценкам самих республиканцев, на заседании 6 января не менее 140 их однопартийцев проголосуют против утверждения результатов голосования. Этого недостаточно с учетом того, что всего в палате представителей 435 мест.
Инаугурация избранного президента Джо Байдена назначена на 20 января. Действующий президент Дональд Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе голосования было допущено множество нарушений. В свою очередь, Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах. 6 января параллельно с заседанием в конгрессе в Вашингтоне намечена акция сторонников Трампа.