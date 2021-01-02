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12:38 (мск), источник: ТАСС

В КНР заявили, что отношения Пекина и Москвы выдержали в 2020 году «крещение эпидемией»

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Отношения Китая и России пережили в 2020 году крещение пандемией нового коронавируса и выдержали испытание переменами. Об этом заявил в субботу в интервью информационному агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И.

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Источник: РИА "Новости"

«За прошедший год отношения Китая и России прошли через крещение эпидемией и испытание переменами. Во всех аспектах они достигли самого высокого уровня за всю историю», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Он также отметил, что в течение прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, несмотря на отсутствие личных контактов, продолжали интенсивное общение посредством телефонных переговоров и обмена телеграммами.

«Это сыграло важнейшую стратегическую роль в устойчивом развитии отношений между двумя странами», — подчеркнул Ван И.

По его словам, взаимодействие Пекина и Москвы в области борьбы с пандемией продолжается.

«Россия была первой страной, организовавшей поставки противоэпидемических материалов в КНР. Китай также является одним из крупнейших государств, оказывающих России поддержку в борьбе с эпидемией», — указал министр.

«2021 год имеет особое значение для китайско-российских отношений. Обе страны вступят в новый этап развития. Нет конца китайско-российскому стратегическому сотрудничеству, нет запретных зон, не существует предела», — констатировал Ван И.

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