В КНР заявили, что отношения Пекина и Москвы выдержали в 2020 году «крещение эпидемией»

«За прошедший год отношения Китая и России прошли через крещение эпидемией и испытание переменами. Во всех аспектах они достигли самого высокого уровня за всю историю», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что в течение прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, несмотря на отсутствие личных контактов, продолжали интенсивное общение посредством телефонных переговоров и обмена телеграммами.
«Это сыграло важнейшую стратегическую роль в устойчивом развитии отношений между двумя странами», — подчеркнул Ван И.
По его словам, взаимодействие Пекина и Москвы в области борьбы с пандемией продолжается.
«Россия была первой страной, организовавшей поставки противоэпидемических материалов в КНР. Китай также является одним из крупнейших государств, оказывающих России поддержку в борьбе с эпидемией», — указал министр.
«2021 год имеет особое значение для китайско-российских отношений. Обе страны вступят в новый этап развития. Нет конца китайско-российскому стратегическому сотрудничеству, нет запретных зон, не существует предела», — констатировал Ван И.