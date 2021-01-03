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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии к России

Высказывания представителей эстонских властей о территориальных претензиях к России создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Так на них ответил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС в воскресенье, 3 января.

Источник: Reuters

«Подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве», — заявил Слуцкий, комментируя слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией якобы по-прежнему является действующим.

По мнению российского политика, высказывания эстонского парламентария, вероятно, обращены к внутренней аудитории и призваны повысить его популярность у электората. В то же время они негативно сказываются на российско-эстонских отношениях.

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Ранее сообщалось, что Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к гражданам отметил, что Тартуский мирный договор продолжает действовать, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат Эстонии. При этом Москва признает данный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за действия, направленные на отчуждение территорий страны. Также он утвердил штрафы в размере до 500 тысяч рублей за публичные призывы к таким действиям.

Тогда же эстонские власти отчитались о завершении установки первого участка забора с колючей проволокой на границе с Россией, что поспособствует безопасности ЕС.

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