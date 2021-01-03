«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория, скорее всего, является наиболее вероятным источником вируса», — приводит его слова издание Daily Mail.
Он уточнил, ссылаясь на «последние разведывательные данные», что вирус «утек» из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, возможно, в результате аварии.
В статье говорится, что некоторые западные критики подозревают, что эксперты ВОЗ не оценят причины пандемии объективно из-за большого влияния на организацию Китая. Поттингер сравнил деятельность ВОЗ с «потемкинскими деревнями» — бутафорскими селениями, выстроенными на территории России в 18 веке, чтобы убедить императрицу Екатерину II, что страна процветает.
США неоднократно обвиняли Китай в пандемии коронавируса. В частности, президент страны Дональд Трамп, выступая на саммите ООН 22 сентября, призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Он подчеркнул, что в самом начале пандемии местные власти остановили поездки внутри страны, при этом не закрыв авиасообщение с другими государствами.
Вспышка нового коронавируса произошла в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. Постепенно вирус распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ признала происходящее пандемией.
США лидирует среди всех стран мира по количеству людей, заразившихся коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, таковых там свыше 20,4 млн. В Китае же COVID-19 заболели 96,2 тыс. человек. Всего в мире вирус выявлен более чем у 84,6 жителей. Из них свыше 1,8 млн умерли в результате заражения.