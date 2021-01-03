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3 января, источник: ТАСС

WP: Трамп путем запугивания требовал от властей штата Джорджия пересчета голосов

По данным издания, президент США намекал на возможную уголовную ответственность.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в указанном штате. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии.

Согласно этой записи, фрагменты которой были размещены на сайте издания, Трамп фактически запугивал секретаря штата и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность.

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«Все, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов <…>, поскольку мы выиграли в этом штате», — заявил Трамп. При этом президент намекнул, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые якобы были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, то оба они могут фактически считаться соучастниками преступления. «Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана», — сказал президент США.

Он также фактически взывал к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем. Трамп утверждал, что секретарь штата своим бездействием подрывает шансы на победу своих однопартийцев — сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в Сенат Конгресса США в Джорджии.

По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

Ранее Раффенспергер уже подчеркивал, что проверка подписей в Джорджии не выявила нарушений в этом штате во время выборов.

Трамп и команда его юристов не раз настаивали на необходимости сверки подписей на избирательных бюллетенях в Джорджии на том основании, что многие из них якобы являются фальшивыми. Президент США считает, что такая проверка не только подтвердила бы факт мошенничества в этом штате при проведении президентских выборов и, соответственно, его победу там, но и гарантировала бы успех его однопартийцев Пердью и Леффлер на выборах в Сенат.

Всеобщие выборы и второй тур в Джорджии

От исхода голосования в Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Таким образом, теперь вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два мандата.

В ноябре американцы выбирали президента и вице-президента, всех членов 435-местной Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий. Джозеф Байден получил 306 из 538 голосов выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Трамп набрал 232 голоса, но по-прежнему не признает поражение, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом украли у него победу.

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