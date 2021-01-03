3 января, источник: ТАСС
Белорусская православная церковь внесла предложения по изменению конституции
Они касаются вопросов социальной сферы.
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МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Белорусская православная церковь (БПЦ) подготовила свои предложения по изменению Конституции Белоруссии, касающиеся вопросов социальной сферы. Об этом сообщил в воскресенье митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Белоруссии в эфире телеканала ОНТ.
«Это и закрепление в конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа, определенных социальных вопросов: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых, — сказал глава БПЦ. — Это вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание». По словам митрополита, это необходимо для того, чтобы молодые люди получали не только прекрасное образование, но вместе с тем «была и духовная составляющая в формировании молодого человека». «Об этом должно позаботиться и государство, и мы по церковной линии предлагаем, как это можно сделать», — сказал он. Глава БПЦ сообщил, что «свои предложения церковь вынесла».
Митрополит также заявил, что на фоне политического кризиса в Белоруссии после президентских выборов 9 августа каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе. «Не только церковь, а каждый человек должны заботиться о том, чтобы было согласие и мир в нашем обществе, — сказал он. — Анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние, исправление неправильных действий, заглаживание их добрыми делами — это основной вклад». По словам главы БПЦ, необходима осторожность в делах и поступках, «все должно быть взвешенным, делаться с любовью, чтобы не было нового развития противостояния».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В этой связи в стране обсуждают конституционную реформу. Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) в начале октября начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.