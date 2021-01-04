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01:15 (мск), источник: ТАСС

Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США

Она получила поддержку большинства конгрессменов.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей начавшего в воскресенье свою работу Конгресса США 117-го созыва.

80-летняя представительница Демократической партии получила поддержку большинства конгрессменов. Она одержала верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти.

Пелоси избирают спикером нижней палаты уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы).

По итогам прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборов Демократическая партия США лишилась части мандатов, но все же сохранила за собой большинство в Палате представителей.

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