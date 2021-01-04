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02:17 (мск), источник: ТАСС

Секретарь Джорджии назвал ложью утверждения Трампа о нарушениях на выборах

Ранее президент США заявил, что Брэд Раффенспергер «не желает или не способен ответить на вопросы», касающиеся предполагаемых нарушений.

Источник: Getty Images/AFP

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Секретарь американского штата Джорджия республиканец Брэд Раффенспергер назвал неправдой утверждения своего однопартийца, президента США Дональда Трампа о допущенных на выборах в этом штате нарушениях. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

Ранее в воскресенье Трамп опубликовал твит, в котором утверждал, что Раффенспергер «не желает или не способен ответить на вопросы», касающиеся предполагаемых нарушений. «При всем уважении, президент Трамп, то, что вы говорите, — это ложь, — отметил секретарь Джорджии. — Правда еще раскроется».

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Газета The Washington Post в воскресенье распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора американского лидера с представителями властей Джорджии. Исходя из опубликованных данных, Трамп требовал от секретаря Джорджии «найти» достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в указанном штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность. По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

Ранее Раффенспергер уже подчеркивал, что проверка подписей в Джорджии не выявила нарушений в этом штате во время выборов. Трамп и команда его юристов не раз настаивали на необходимости сверки подписей на избирательных бюллетенях в Джорджии на том основании, что многие из них якобы являются фальшивыми. Хозяин Белого дома считает, что такая проверка не только подтвердила бы факт мошенничества в этом штате при проведении президентских выборов и, соответственно, его победу там, но и гарантировала бы успех его однопартийцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер на выборах в Сенат.

Второй тур

В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа. Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов. В случае если победу по итогам второго тура выборов одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

В ноябре американцы выбирали президента и вице-президента, всех членов 435-местной Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий. Демократ Джозеф Байден получил 306 из 538 голосов выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Трамп набрал 232 голоса, но по-прежнему не признает поражение, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом украли у него победу.

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