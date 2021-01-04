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09:40 (мск), источник: Газета.Ру

«Адмирал Горшков» в 2021 году выполнит первый залповый пуск «Цирконов»

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в ходе государственных испытаний ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что ракеты будут запущены с интервалом в несколько секунд в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия.

Залповая стрельба «призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям», сказал источник.

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По его данным, «Циркон» оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения и ее возможности нужно подтвердить в ходе испытаний.

В 2020 году, по данным Минобороны России, «Горшков» выполнил три пуска «Циркона» в рамках испытаний, два пуска — по морским мишеням и один — по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.

Российская ракета «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Скорость ракет достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1000 км. «Циркон» с одинаковой эффективностью поражает как надводные, так и наземные цели.

Во время загрузки произошла ошибка.
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