США оставят авианосец Nimitz на Ближнем Востоке из-за «угроз» Ирана

«В связи с недавними угрозами, которые руководство Ирана адресовало президенту [Дональду] Трампу и другим представителям правительства США, я приказал приостановить планировавшуюся передислокацию авианосца Nimitz. Он теперь останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования [в которую входит Ближний Восток]», — сказал Миллер.
«Никто не должен сомневаться в решимости Соединенных Штатов Америки», — добавил он.
В четверг Миллер отдал распоряжение о том, чтобы Nimitz вернулся на базу в Соединенные Штаты. До этого авианосец входил в состав группировки ВМС США, находившейся у берегов Сомали. Ее задача заключалась в обеспечении безопасности вывода военнослужащих США из республики. Пентагон проводит по распоряжению действующего президента США Дональда Трампа вывод почти всех американских войск из Сомали.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выражал мнение, что США стремятся найти предлог для развязывания войны с Ираном. Он также утверждал, что поступившие из Ирака разведданные свидетельствуют о том, что «израильские агенты-провокаторы планируют атаки против американцев, ставя уходящего Трампа в безвыходное положение с ложным поводом к войне». Он предупреждал, что «любой фейерверк» повлечет за собой печальные последствия.
В свою очередь глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что Тегеран считает Трампа обвиняемым «номер один» в убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Он отмечал, что Трамп «ни в коем случае не может считаться свободным от наказания за это».
Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.