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10:03 (мск), источник: ТАСС

Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет завершен, в том числе благодаря поддержке ЕС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Санкции США против «Северного потока — 2» являются открытым протекционизмом с целью продвижения их сжиженного природного газа (СПГ) на рынке Европы. Страны ЕС понимают это и поддерживают проект, за счет этого он все-таки будет завершен, выразил уверенность вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

Источник: Reuters

«Конечно, это открытый протекционизм. Основная идея, почему против “Северного потока — 2” выступают наши заокеанские коллеги, связана прежде всего с необходимостью продвижения своей продукции, своего сжиженного природного газа», — заметил Новак.

«Инструмент абсолютно не является конкурентным. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта ["Северного потока — 2"], европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — добавил он.

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1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 3 января международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas сообщила ТАСС о прекращении всех мероприятий по сертификации газопровода из-за новых санкций США.

Новак также отметил, что надеется на завершение строительства в ближайшее время, но более точный прогноз по срокам давать не стал.

«Я думаю, что вопрос времени — он технический. Его следует адресовать компании, которая занимается непосредственно реализацией [проекта]», — отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что для Европы этот трубопровод является возможностью получения дешевого экологичного ресурса в долгосрочной перспективе с гарантированным объемом поставок.

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