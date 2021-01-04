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09:29 (мск), источник: Известия

В штабе Байдена призвали к диалогу с Россией по вооружениям

Обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам как России, так и США. Об этом заявил в эфире телеканала CNN Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Ведущий задал Салливану вопрос о том, считает ли он, что с приходом в США новой власти администрации обеих стран смогут найти сферы для сотрудничества. По мнению будущего помощника президента по нацбезопасности, такое было возможно «даже во времена холодной войны». Он также отметил, что в первую очередь говорит о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия.

«Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в своих национальных интересах с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие», — выразил мнение Салливан.

Он также добавил, что Вашингтону необходимо разобраться с тем, что ключевое соглашение между США и Россией — ДСНВ — скоро истекает.

24 декабря стало известно, что администрация Байдена намерена пересмотреть программу по модернизации ядерных сил стоимостью $1,2 трлн с расчетом на сокращение финансирования и уменьшения его роли в стратегии Пентагона.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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