12:28 (мск), источник: ТАСС
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/.
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«В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением», — говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования.
Окончательный расчет происходит за фактически выполненные объемы медицинской помощи. Однако
С целью не допустить задолженности и сохранить зарплату медработникам был изменен порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года.
«В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную», — отмечается в сообщении
Обновленная программа обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 29 декабря.