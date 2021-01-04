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12:28 (мск), источник: ТАСС

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением», — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования.

Окончательный расчет происходит за фактически выполненные объемы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый прием пациентов, снизились объемы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне.

С целью не допустить задолженности и сохранить зарплату медработникам был изменен порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года.

«В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную», — отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Обновленная программа обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 29 декабря.

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