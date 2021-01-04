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14:04 (мск), источник: Известия

Путин поручил изучить вопрос о выдаче сертификатов о вакцинации

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от коронавируса. Перечень поручений опубликован 4 января на сайте Кремля.

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Источник: Известия

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в сообщении.

Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

2 января глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

В тот же день Мурашко сообщил, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. Министр уточнял, что в российские регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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