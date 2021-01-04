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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

Суд в Лондоне вынес решение по делу об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил не выдавать его в США из-за существования риска для его жизни, передает AP. Там господина Ассанжа хотят судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа.

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Судья заявила, что господин Ассанж страдает клинической депрессией, а из-за содержания в одиночном заключении в США его состояние может серьезно ухудшиться. Также она отметила, что он склонен к суициду и при этом у него достаточно «ума и решимости», чтобы обойти любые меры по предотвращению попыток самоубийства, которые могут принять власти. Правительство США намерено обжаловать решение суда.

Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.

В сентябре адвокат господина Ассанжа заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал помиловать его, если он предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию США перед президентскими выборами 2016 года.

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