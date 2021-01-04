14:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США
Суд в Лондоне вынес решение по делу об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил не выдавать его в США
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Судья заявила, что господин Ассанж страдает клинической депрессией, а
Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.
В сентябре адвокат господина Ассанжа заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал помиловать его, если он предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию США перед президентскими выборами 2016 года.