Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T— MFA Russia ?? (@mfa_russia) January 3, 2021
18:41 (мск), источник: Lenta.Ru
МИД отреагировал на слова Помпео о России картиной с отступлением Наполеона
МИД России отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе Вашингтона в отношении Москвы картиной, на которой запечатлено отступление Наполеона в 1812 году. Соответствующий пост российское внешнеполитическое ведомство разместило в своем