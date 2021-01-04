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18:52 (мск), источник: Известия

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы ЧС из-за инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 января.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Правительству поручено за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию России и распространением на ней опасных инфекционных заболеваний.

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Глава государства также поручил создать координационный совет при кабмине по предупреждению угрозы ЧС в случае появлении в стране опасных инфекционных заболеваний.

В декабре Путин заявил, что система здравоохранения оперативно реагировала на вызовы пандемии коронавируса.

В сентябре правительство России утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

Премьер-министр России Михаил Мишустин тогда отметил, что программа рассчитана на следующие 15 лет. Он также уточнил, что стратегия ориентирована на то, «чтобы как можно больше людей в нашей стране могли регулярно делать прививки от самых разных инфекций, в первую очередь это касается детей».

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