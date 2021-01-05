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00:29 (мск), источник: ТАСС

Комитет защиты журналистов призвал США отказаться от обвинений в адрес Ассанжа

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал американские власти отказаться от обвинений в адрес основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации.

Источник: AP 2020

«Комитет защиты журналистов приветствует решение британского суда, который отказал США в запросе об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и призывает Министерство юстиции США отказаться от обвинений в его адрес», — говорится в документе.

По словам главы КЗЖ Роберта Махоуни, Вашингтону следует «отказаться от дальнейших попыток добиться экстрадиции [Ассанжа] посредством апелляций и снять с него все обвинения». «Решение правительства США предъявить обвинения основателю WikiLeaks стало опасным прецедентом преследования журналистов по всему миру на основании их общения с источниками», — подчеркивается в документе.

Лондонский суд ранее в понедельник постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни. В среду, 6 января, суд рассмотрит прошение адвокатов Ассанжа, который пока остается в тюрьме, о его освобождении под залог. В течение ближайших двух недель представители американской прокуратуры намерены подать апелляцию на решение суда, продолжив добиваться выдачи подозреваемого.

Американский Минюст выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

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