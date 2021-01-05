Комитет защиты журналистов призвал США отказаться от обвинений в адрес Ассанжа

00:29 (мск), источник: ТАСС
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«Комитет защиты журналистов приветствует решение британского суда, который отказал США в запросе об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и призывает Министерство юстиции США отказаться от обвинений в его адрес», — говорится в документе.
По словам главы КЗЖ Роберта Махоуни, Вашингтону следует «отказаться от дальнейших попыток добиться экстрадиции [Ассанжа] посредством апелляций и снять с него все обвинения». «Решение правительства США предъявить обвинения основателю WikiLeaks стало опасным прецедентом преследования журналистов по всему миру на основании их общения с источниками», — подчеркивается в документе.
Лондонский суд ранее в понедельник постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США
Американский Минюст выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.