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01:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Конгрессмены попросили ФБР завести уголовное дело против Трампа

Американские конгрессмены Тед Лью и Кэтлин Райс (оба — от Демократической партии) попросили ФРБ завести уголовное дело в отношении президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Поводом для расследования демократы считают обнародованный накануне разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. В ходе беседы президент США требовал найти достаточное число голосов в свою поддержку. Как заявили конгрессмены, это доказывает, что Дональд Трамп хотел сфальсифицировать итоги президентских выборов.

Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо на имя главы ФРБ Кристофера Рэя. В документе, выдержки из которого приводит NBC, конгрессмены написали, что «доказательства фальсификации выборов господином Трампа теперь на всеобщем обозрении». По мнению авторов письма, фактов, подтверждающих вину президента США, «более, чем достаточно».

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«Мы считаем, что Дональд Трамп участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами. Мы просим немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», — говорится в письме.

Конгрессмен Тед Лью подтвердил, что вместе с коллегой направил обращение главе ФБР. «Будучи в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного звонка, в котором он угрожал Брэду Раффенспергеру, чтобы тот “нашел 11 780” голосов (в поддержку господина Трампа.— “Ъ”) или “пересчитал” (голоса.— “Ъ”). Сегодня мы направили в ФБР запрос о начале уголовного дела», — написал политик в Twitter.

Как пишет NBC, разговор Дональда Трампа с госсекретарем Джорджии продлился около часа. Во время разговора, как утверждает телеканал, Трамп «неоднократно подталкивал Раффенспергера изменить общее количество голосов», одновременно «засыпая его теориями заговора». В конце концов Дональд Трамп начал угрожать госсекретарю тем, что если он не выполнит пожелания президента, то может быть привлечен к уголовной ответственности.

«Жители Джорджии рассержены. Люди в стране разозлились. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы, ну, пересчитали (голоса.— “Ъ”). Мне просто нужно найти еще 11 780 голосов… Потому что мы победили в штате», — приводит NBC цитаты из разговора. Как отмечает телеканал, госсекретарь Джорджии не соглашался на требования Дональда Трампа и в какой-то момент прямо ответил, что у президента «неверные данные» о количестве голосов.

Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис ранее заявила, что Трамп злоупотребил своими полномочиями и оказал давление на Брэда Раффенспергера.

Сам Дональд Трамп публично обвинил госсекретаря Джорджии в том, что тот «не хочет или не способен ответить на вопросы» по якобы допущенным на выборах нарушениям. Раффенспергер отверг все обвинения и в ответ сказал, что президент США лжет.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп не признает проигрыш и пытается оспорить результаты выборов в судах. Против признания его поражения намерены выступить и республиканцы. Завтра, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги выборов.

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