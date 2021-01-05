Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
06:21 (мск), источник: Известия

Байден уличил Трампа в нежелании выполнять президентские обязанности

Избранный президент США Джо Байден считает, что действующий глава государства Дональд Трамп не выполняет свою работу. Об этом он заявил 4 января на встрече со сторонникам в Атланте, штат Джорджия.

Источник: Reuters

«Я не знаю, зачем ему (Трампу) нужна эта работа, он не хочет работать», — цитирует Байдена NBC News.

Новость
Конгрессмены попросили ФБР завести уголовное дело против Трампа

По его словам, Трамп «ноет и жалуется» на результаты президентских выборов вместо того, чтобы бороться с пандемией COVID-19 в стране.

Во вторник, 5 января, в Джорджии состоится второй тур выборов в сенат, на кону сразу два мандата. От результатов голосования зависит, смогут ли республиканцы сохранить большинство в верхней палате конгресса США.

Как отмечает телеканал, в случае, если хотя бы одно место уйдет республиканцам, то нынешний лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл сохранит право голоса по законодательной повестке дня Байдена, высшему административному персоналу и назначению судей.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Крипта на повышение: объем сделок с цифровой валютой в РФ вырос втрое
Контент истины: борьба за выживание, новые жанры и триумф сериалов
Цена российской нефти поставила антирекорд с 2004 года
Ученые назвали способ диагностировать коронавирус за 10 секунд
ФБР попросили возбудить уголовное дело в отношении Трампа
Аналитики заявили о рекордном росте наличных в России за 10 лет
МИД ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Путин утвердил порядок действий по защите от угрозы эпидемии
Благотворительный магазин в Австралии засыпали 7 тоннами мусора
Gnezdo.ru
Красивый, правда? А посмотрите на его жену
Красавицы нашей эстрады, родившие от чужих мужей
"Радистка Кэт" спустя полвека: выглядит прекрасно
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Gnezdo.ru
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
10 бездарных российских звезд, которых не любят
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Леди
Джиган, Боня и другие звезды, которые не так богаты, как кажется Смотри на «богатых» самозванцев в нашем материале
Новости партнеров
Миллион деревьев: все об озеленении Москвы за 10 лет
Что такое льготная ипотека, зачем она нужна и кому ее дают
Оценить состояние: Москва запустила уникальный КТ-калькулятор
КТ-калькулятор поможет врачам в постановке диагнозов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь