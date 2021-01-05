Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 январяКапитуляция Порт-Артура, вступление на российский престол Петра III, появление уличных фонарей в Москве и другие события этого дня
Фоторепортажи
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
07:55 (мск), источник: Известия

Байден пообещал американцам по $2 тыс. в случае контроля демократов над сенатом

Граждане Соединенных Штатов получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии при условии, если демократы получат контроль над сенатом. Об этом 4 января заявил избранный президент США Джо Байден на выступлении перед сторонниками в штате Джорджия.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
04:41 (мск)FDA рекомендовало не снижать дозу вакцины от COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Байден призвал поддержать кандидатов в сенаторы от Демократической партии США Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока.

Новость
Байден уличил Трампа в нежелании выполнять президентские обязанности

«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются (с коронавирусом. — Ред.) прямо сейчас Дебаты по поводу $2 тыс. — это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальные жизни. Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее, 31 декабря, республиканцы в сенате США вновь заблокировали предложение о выплате американским налогоплательщикам по $2 тыс.

По словам лидера республиканского большинства в верхней палате конгресса Митча Макконнелла, американцы верхнего слоя среднего класса сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах, а вот бедные граждане сильно страдают. Инициатива же предполагает выдачу одинаковой суммы всем, кто зарабатывает менее $75 тыс. в год. А таких около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков подчеркнул политик.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Крипта на повышение: объем сделок с цифровой валютой в РФ вырос втрое
Контент истины: борьба за выживание, новые жанры и триумф сериалов
Россияне назвали главные страхи в 2021 году
Ученые назвали способ диагностировать коронавирус за 10 секунд
ФБР попросили возбудить уголовное дело в отношении Трампа
Аналитики заявили о рекордном росте наличных в России за 10 лет
Путин утвердил порядок действий по защите от угрозы эпидемии
Благотворительный магазин в Австралии засыпали 7 тоннами мусора
Авто
Не только DeLorean: машины 1980-х годов, о которых мечтали все Стиль «ретровейв» в автомобильной промышленности снова на пике моды. И дело не только в ностальгии по вкладышам, но и в том, что культовые машины 80-х годов оставили весьма заметный след в масс-культуре. Что это за автомобили?
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Редкие и необычные женские имена 277
Как найти мужа? 236
а вы покупаете детям подарки от родственников? 176
Ох уж эти имена:) 103
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь