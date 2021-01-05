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12:13 (мск), источник: ТАСС

Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство РФ сохранило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год на прежнем уровне. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина РФ.

Источник: Reuters

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

В марте 2020 года правительство России установило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 тыс. 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда в стране. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей. «Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса», — добавили в кабмине.

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