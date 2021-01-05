Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.
В марте 2020 года правительство России установило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 тыс. 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда в стране. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей. «Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса», — добавили в кабмине.