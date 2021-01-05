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13:04 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ради мести партнерам, ушедшим за «красные линии», не станет стрелять себе в ногу, он будет реагировать вдумчиво и аргументированно. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник на его YouTube-канале.

Источник: AP 2020

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», — сказал Песков, комментируя взаимодействие с Киевом.

Представитель Кремля заметил, что Украина ушла за «красные линии».

«Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это [остро] воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — подчеркнул Песков.

Поэтому, по его словам, и продолжается работа с визави России. «Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», — заключил он.

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