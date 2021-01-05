Песков заявил, что Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», — сказал Песков, комментируя взаимодействие с Киевом.
Представитель Кремля заметил, что Украина ушла за «красные линии».
«Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это [остро] воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — подчеркнул Песков.
Поэтому, по его словам, и продолжается работа с визави России. «Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», — заключил он.