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14:42 (мск), источник: РБК

Песков назвал преувеличением «войну между башнями» Кремля

В администрации президента России между сторонниками различных точек зрения бывают жаркие споры, однако настоящей войны между ними нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева. Информацию о войне башен из Telegram-каналов Песков назвал не заслуживающей доверия.

Источник: Reuters

«Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен [Кремля]. Это все уже преувеличение», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Песков указал, что споры могут быть связаны с тем, «как и что нужно предлагать президенту».

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Пресс-секретарь отметил, что кремлевские чиновники не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в Telegram-каналах, которые Песков охарактеризовал как «платные, дешевые сливные бачки». Он указал, что подобные каналы действительно пользуются популярностью, но только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире.

Песков также рассказал, что у президента России Владимира Путина фактически нет времени на личную жизнь. По его словам, такую преданность работе уже можно назвать смыслом жизни. «Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — сообщил Песков.

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