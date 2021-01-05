14:42 (мск), источник: РБК
Песков назвал преувеличением «войну между башнями» Кремля
В администрации президента России между сторонниками различных точек зрения бывают жаркие споры, однако настоящей войны между ними нет. Об этом заявил
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«Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен [Кремля]. Это все уже преувеличение», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Песков указал, что споры могут быть связаны с тем, «как и что нужно предлагать президенту».
Песков также рассказал, что у президента России Владимира Путина фактически нет времени на личную жизнь. По его словам, такую преданность работе уже можно назвать смыслом жизни. «Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — сообщил Песков.