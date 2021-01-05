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21:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянам предложили простить кредиты

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил Госдуме простить россиянам кредиты в пределах 3 млн рублей. Инициативу об амнистии займов он направил в Госдуму.

Источник: Reuters

Свое предложение Сурайкин объяснил нестабильной экономической ситуацией. «В связи с эпидемией 2020−2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах 3 млн рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — заявили «Коммунисты России».

Сурайкин сослался на оценки, согласно которым долги россиян достигли 1,6 трлн рублей. При этом бюджет России составляет 17 трлн рублей; кроме того, страна обладает резервными фондами, «то есть это [амнистия] вполне экономически возможно», сказал политик.

Предложение «Коммунистов России» опасно и вряд ли реализуемо, считает первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг.

«Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать… У нас у входа в Думу вкладчики уже три года стоят с плакатами “Верните наши деньги!”. Их теперь к Сурайкину направлять?» — задался вопросом Гартунг.

Вместо прощения кредитов депутат предложил признать всех граждан, которые потеряли доходы во время локдауна, вынужденно безработными и выплатить им по 70% утраченного заработка.

В Совете Федерации идею Сурайкина также не оценили, назвав «нереальной». Она может «посадить» банковскую систему, считает первая замглавы бюджетного комитета верхней палаты Елена Перминова. «Сейчас главное — дать людям возможность самим зарабатывать», — заключила она.

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