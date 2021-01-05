Аравийские монархии подписали мировое соглашение с Катаром

Соглашение о примирении, о котором объявил 4 января глава МИД Кувейта шейх Ахмед Насер ас-Сабах, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ с Катаром.
По словам ас-Сабаха, соглашение было достигнуто по итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
В свою очередь, министерство иностранных дел Турции поприветствовало решение об открытии границы между Катаром и Саудовской Аравией. В МИДе отметили, что Анкара придает большое значение безопасности и стабильности региона Персидского залива и поддерживает «все усилия в этом направлении».
Отмечается, что старший советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер помог в достижении соглашения между Саудовской Аравией, Катаром и рядом других стран, пишет «Газета.ру».
Конфликт между Катаром и его соседями по региону начался в 2017 году. В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. В свою очередь, Доха отвергла обвинения, связав их с завистью к ее экономическим успехам.