21:18 (мск), источник: Известия
Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 31 января
Канцлер Германии Ангела Меркель 5 января сообщила, что карантин в стране продлевается до 31 января
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Власти пошли на такой шаг
«Мы должны быть особенно осторожными сейчас. Мы находимся в новой и чрезвычайной ситуации», — приводит DW слова Меркель.
Власти надеются, что изоляция снизит уровень заражения настолько, чтобы снова возобновить эффективное отслеживание контактов. Приемлемый уровень инфицирования для этого составляет 50 случаев на 100 тыс. жителей.
В середине декабря Меркель заявила, что ФРГ может вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года.
Локдаун в Германии был введен с 16 декабря. В это время не работали магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах прекратилось очное обучение, а детские сады закрылись. Ожидалось, что принятые меры будут действовать до 10 января.
По данным портала Worldometer на 5 января, в Германии зафиксировано 1,8 млн случаев COVID-19, 36,2 тыс. пациентов скончались, 1,4 млн человек выздоровели.