Спецслужбы США допустили причастность России к кибератакам на правительство

«Расследование указывает на то, что источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, по происхождению российский, несет ответственность за большую часть или все недавно обнаруженные и продолжающиеся кибервзломы как правительственных, так и негосударственных сетей», — говорится в совместном заявлении спецслужб.
Специально созданная для расследования взлома рабочая группа полагает, что атакам были подвержены менее 10 правительственных агентств и около 18 тыс. пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах. Целью взлома, по мнению спецслужб, был сбор разведданных.
«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом. Это серьезная угроза, для исправления которой потребуются постоянные и целенаправленные усилия», — говорится в заявлении. Кто конкретно может стоять за атакой, в документе не уточняется.
Ранее о вероятной причастности России ко взлому заявляли госсекретарь США Майк Помпео, генеральный прокурор Уильям Барри и избранный президент Джо Байден. По информации СМИ, представители Белого дома еще 19 декабря хотели опубликовать заявление о причастности России к атаке, но в последний момент получили приказ отменить публикацию.
О хакерской атаке на правительство США сразу несколько американских СМИ сообщили 14 декабря. По их информации, взлому подверглись системы Минфина и Министерства торговли США, его организовали российские хакеры. 17 декабря информацию о масштабной взломе подтвердили спецслужбы США. При этом они не уточнили, кто именно стоит за атакой. Кремль обвинения отрицает.