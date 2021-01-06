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00:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецслужбы США допустили причастность России к кибератакам на правительство

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США (CISA) и Разведывательное сообщество США (ODNI) представили первые выводы относительно зафиксированной месяцем ранее масштабной кибератаки на федеральные ведомства страны. По мнению спецслужб, вероятно, взлом был организован из России.

Источник: Reuters

«Расследование указывает на то, что источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, по происхождению российский, несет ответственность за большую часть или все недавно обнаруженные и продолжающиеся кибервзломы как правительственных, так и негосударственных сетей», — говорится в совместном заявлении спецслужб.

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Специально созданная для расследования взлома рабочая группа полагает, что атакам были подвержены менее 10 правительственных агентств и около 18 тыс. пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах. Целью взлома, по мнению спецслужб, был сбор разведданных.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом. Это серьезная угроза, для исправления которой потребуются постоянные и целенаправленные усилия», — говорится в заявлении. Кто конкретно может стоять за атакой, в документе не уточняется.

Ранее о вероятной причастности России ко взлому заявляли госсекретарь США Майк Помпео, генеральный прокурор Уильям Барри и избранный президент Джо Байден. По информации СМИ, представители Белого дома еще 19 декабря хотели опубликовать заявление о причастности России к атаке, но в последний момент получили приказ отменить публикацию.

О хакерской атаке на правительство США сразу несколько американских СМИ сообщили 14 декабря. По их информации, взлому подверглись системы Минфина и Министерства торговли США, его организовали российские хакеры. 17 декабря информацию о масштабной взломе подтвердили спецслужбы США. При этом они не уточнили, кто именно стоит за атакой. Кремль обвинения отрицает.

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