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03:51 (мск), источник: ТАСС

Экспертный совет в Боливии рекомендовал к применению вакцину «Спутник V»

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 января. /ТАСС/. Национальный совет по иммунизации Боливии рекомендовал использовать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и препарат китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщила во вторник замминистра здравоохранения и спорта южноамериканской республики Мария Ренеэ Кастро.

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Источник: РИА "Новости"

«Наивысшую оценку от них (экспертного совета — прим. ТАСС) получила вакцина Центра имени Гамалеи “Спутник V”, за ней следует CoronaVac от Sinovac. Последняя в списке вакцина [американской компании] Pfizer», — приводит слова замглавы Минздрава Agencia Boliviana de Informacion.

Как отметила Ранеэ Кастро, эксперты не стали рекомендовать приобретать вакцину Pfizer для использования в Боливии, в частности, из-за сложности обеспечения условий, в которых должен храниться препарат.

30 декабря президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках «Спутника V» в Боливию. Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, речь идет о 2,6 млн доз препарата.

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