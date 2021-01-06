Экспертный совет в Боливии рекомендовал к применению вакцину «Спутник V»

03:51 (мск), источник: ТАСС
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«Наивысшую оценку от них (экспертного совета — прим. ТАСС) получила вакцина Центра имени Гамалеи “Спутник V”, за ней следует CoronaVac от Sinovac. Последняя в списке вакцина [американской компании] Pfizer», — приводит слова замглавы Минздрава Agencia Boliviana de Informacion.
30 декабря президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках «Спутника V» в Боливию. Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций, речь идет о 2,6 млн доз препарата.