NYT: Пенс сообщил Трампу, что не имеет права отклонить итоги голосования выборщиков

04:45 (мск), источник: ТАСС
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По словам ее источников, Пенс уведомил Трампа об этом во время совместного обеда. До этого американский лидер написал в Twitter, что «у
Пенс ранее приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена.
При этом