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04:45 (мск), источник: ТАСС

NYT: Пенс сообщил Трампу, что не имеет права отклонить итоги голосования выборщиков

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс во вторник сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что, вероятно, не обладает полномочиями для пересмотра результатов прошедших 3 ноября выборов главы государства. Об это сообщила в своей электронной версии газета The New York Times.

Источник: РИА "Новости"

По словам ее источников, Пенс уведомил Трампа об этом во время совместного обеда. До этого американский лидер написал в Twitter, что «у вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом». Как отмечается в материале, Пенс также добавил, что продолжит рассматривать данный вопрос.

По сведениям издания, Трамп хочет, чтобы у избирателей в итоге сложилось впечатление, что победа «была украдена» у него.

Пенс ранее приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена.

При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.

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