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07:29 (мск), источник: Известия

Стали известны детали расчетов Украины с МВФ в 2021 году

В 2021 году Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) почти $1,7 млрд долгов, следует из графика выплат.

Источник: Reuters

Это на 300 млн меньше тех заемных средств, которые она может получить от фонда, пишет 6 января «РИА Новости».

Агентство напоминает, что два транша кредитов фонда на $1,4 млрд, которые Киев не смог получить в прошлом году, скорее всего, будут предоставлены в 2021-м.

Вместе с этим, согласно графику, в 2022 году Украина должна заплатить МВФ еще $2,4 млрд.

4 января бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что стране в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. По его мнению, государство «шаг за шагом движется к дефолту».

Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества в июне 2020 года. Тогда предполагалось, что Киев получит $5 млрд четырьмя траншами. В июне Украина получила первый перевод в размере $2,1 млрд.

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