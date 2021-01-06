В Джорджии заявили, что часть бюллетеней на выборах в Сенат не обработают до 8 января

09:38 (мск), источник: ТАСС
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Исход голосования в Джорджии определит баланс сил в верхней палате Конгресса США минимум на два года. В штате на кону сразу два мандата. Соперниками республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер являются демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок соответственно. Разрыв между кандидатами сейчас минимален. Согласно подсчетам телеканала Fox News, после обработки примерно 99% бюллетеней, Пердью получает около 50% голосов, столько же у его соперника Оссоффа. У Леффлер 49,6% голосов, а у Уорнока — 50,4%.
«Разрыв очень небольшой», — констатировал Раффенспергер. Как он добавил, «многие ждут 17 тыс. бюллетеней от военных, которые поступят в пятницу, это будет очень важно». Он пояснил, что это бюллетени, которые были поданы американскими военнослужащими и обычными гражданами, находящимися за пределами страны. Эти голоса, по словам Раффенспергера, должны подсчитать ко второй половине дня в пятницы, 8 января.
Как отметил Раффенспергер, власти полагают, что в Джорджии проголосовали около 4,6 млн человек. Согласно оценкам CNN, в штате обработали уже около 4,4 млн бюллетеней. Уорнок опережает Леффлер примерно на 35,7 тыс. голосов. У Пердью примерно на 1,2 тыс. голосов больше, чем у Оссоффа.
Говоря о сотрудниках, которые ведут подсчет голосов в штате, Раффенспергер отметил: «Они, возможно, сделают паузу». Он выразил надежду на то, что в среду «будет большая ясность» относительно итогов голосования.
Баланс сил в Сенате
Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.
Если победу одержат Оссофф и Уорнок, то с избранием Камалы Харрис
В случае сохранения хотя бы одного из двух сенатских мандатов в Джорджии республиканцы