Премьер-министр Армении самоизолировался в связи с пандемией

11:38 (мск), источник: ТАСС
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ЕРЕВАН, 6 января. /ТАСС/.
«В связи с пандемией
При этом она не сообщила, заразился ли Пашинян коронавирусом.
В настоящий момент на всей территории Армении действует карантин, который продлится до 11 января. В республике введен обязательный масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия, если число участников превышает 60. Также запрещен въезд в страну через сухопутные границы гражданам других государств, за исключением дипломатов, близких родственников умерших и сотрудников, задействованных в международных перевозках. Все прибывающие проходят обязательный медосмотр.