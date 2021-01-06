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11:38 (мск), источник: ТАСС

Премьер-министр Армении самоизолировался в связи с пандемией

Пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян сообщила, что Никол Пашинян отсутствовал на рождественской службе, при этом не уточнила, заразился ли он коронавирусом.

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Источник: AFP 2020

ЕРЕВАН, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отсутствовал на рождественской службе в связи с самоизоляцией. Об этом сообщила в среду агентству «Арменпресс» пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян.

«В связи с пандемией премьер-министр самоизолировался», — сказала Геворгян.

При этом она не сообщила, заразился ли Пашинян коронавирусом.

В настоящий момент на всей территории Армении действует карантин, который продлится до 11 января. В республике введен обязательный масочный режим, запрещено проводить массовые мероприятия, если число участников превышает 60. Также запрещен въезд в страну через сухопутные границы гражданам других государств, за исключением дипломатов, близких родственников умерших и сотрудников, задействованных в международных перевозках. Все прибывающие проходят обязательный медосмотр.

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