Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 январяДень рождения Жанны д'Арк, издание Манифеста об окончании Отечественной войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
19:27 (мск), источник: РБК

Великобритания сделала послабление в санкционном режиме против Крыма

Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства.

Источник: РИА "Новости"

Великобритания разрешила передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку: если судно по экстренным причинам заходит в один из портов, оно должно за это заплатить. В соответствии с санкциями ЕС, операторам запрещено производить какие-либо платежи за услуги портов Керчь или Севастополь.

Читайте также
Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым “Крымские морские порты” за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые “Госгидрографией” (филиал ГУП “Крымские морские порты”) и портовыми терминалами “Крымских морских портов”», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января.

Лица, которые намерены произвести платеж ГУП «Крымские морские порты» за портовые услуги, должны предупредить об этом OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британского регулятора, контролирующего соблюдение санкционного режима.

Евросоюз ввел санкции против России после присоединения Крыма в результате референдума. Украина и страны ЕС считают присоединение Крыма аннексией.

Ограничения предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в Евросоюз, на инвестиции и оказание туристических услуг. Под ограничения также подпадает экспорт из ЕС некоторых товаров и услуг для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Впоследствии срок действия этих санкций неоднократно продлевался. В июне 2020 года Евросоюз вновь продлил их — до 23 июня 2021 года.

 СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями
В Калининграде супругов приговорили к 12 и 13 годам из-за фото со свадьбы
Банкиры предложили списать кредиты россиянам за счет депутатов
В Лос-Анджелесе не будут забирать больных с низким шансом выжить
Назван самый дорогой футболист мира
Сутки в 2021 году станут немного короче
В Польше нашли клад княжны из династии Рюриковичей
Стратосфера вокруг Северного полюса будет стремительно теплеть
Здоровье
Когда одиночество бывает полезным и почему? Иногда побыть наедине с собой — лучший, а то и вовсе единственный способ качественно отдохнуть.
Hi-Tech
Земля уходит под воду. Посмотрите на карту Названы самые опасные районы
Авто
Продолжение банкета: что заказать на AliExpress в праздники Каникулы в самом разгаре, а Авто Mail.ru продолжает готовить подборки важных и нужных товаров. Что выбрать? Смотрите в нашем материале
Кино
Любопытные фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить Хочется чего-то свежего и интересного, а все громкие премьеры уже отсмотрены? Включив эти новинки 2020 года, в которых из Сены выныривают русалки, Том Харди становится старым мафиози, а волосы хотят убивать, вы точно сможете сказать, что теперь видели все
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Любовь и голуби" - болтательная тема. 185
Вы бы дали номер телефона?.. 183
Просьба о помощи или попытка сесть на шею? 77
Торт птичье молоко 67
Леди
Самые крутые образы Ирины Шейк Модель празднует 35-летие
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Девушка помыла голову "Кока-колой". Результат превзошел все ожидания
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь