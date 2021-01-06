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21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская переболела COVID-19

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская переболела COVID-19. Об этом агентству «Интерфакс — Запад» рассказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

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Источник: Reuters

По ее словам, Тихановская перенесла болезнь «достаточно легко».

«Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе», — добавила Красулина.

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В октябре 2020 года Светлана Тихановская уходила на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого обнаружили COVID-19. Тогда заболевание у нее не подтвердилось.

Сейчас Тихановская находится в Литве. В декабре она начала переговоры с представителями Евросоюза о поставках в Белоруссию вакцины от коронавируса.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что лидер республики Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются шестой месяц.

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