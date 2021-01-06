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22:39 (мск), источник: ТАСС

Протестующие ворвались в здание Конгресса США

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Протестующие ворвались в среду в здание Конгресса США, обе палаты которого после приостановки совместного заседания по утверждению итогов президентских выборов обсуждали возражения против прошедшего голосования в штате Аризона. Об этом объявил председательствовавший на заседании верхней палаты сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Источник: AFP 2020

«Протестующие находятся в здании [Конгресса]“, — подчеркнул он, добавив, что Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

Телеканал MSNBC ранее сообщил, что здание Конгресса США было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, после чего несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Конгресса США, передает телеканал Fox News.

На показанных им кадрах видно, что охрана здания не вступала в столкновения с демонстрантами. Протестующие также не вели себя агрессивно. Большая часть сторонников Трампа сейчас находится на ступенях Капитолия, размахивая флагами США, а также у здания.

Также сообщается, что полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.

Ранее сообщалось, что полиция, пытаясь помешать продвижению протестующих, применяла слезоточивый газ.

Между тем, по информации телеканала CBS, полицейские также применили газ для разгона демонстрантов в здании Конгресса. По его данным, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание Конгресса. Полицейские попросили законодателей использовать противогазы.

Ранее в среду Трамп, выступая в Вашингтоне перед участниками „Марша за спасение Америки“ — многотысячной манифестации его сторонников, — призвал Конгресс и законодательные органы штатов как можно скорее провести избирательную реформу.

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