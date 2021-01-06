Протестующие ворвались в здание Конгресса США

«Протестующие находятся в здании [Конгресса]“, — подчеркнул он, добавив, что Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.
Телеканал MSNBC ранее сообщил, что здание Конгресса США было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента США Дональда Трампа пытаются его штурмовать. Законодателей, по данным телеканала, эвакуировали в безопасные места.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, после чего несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Конгресса США, передает телеканал Fox News.
На показанных им кадрах видно, что охрана здания не вступала в столкновения с демонстрантами. Протестующие также не вели себя агрессивно. Большая часть сторонников Трампа сейчас находится на ступенях Капитолия, размахивая флагами США, а также у здания.
Также сообщается, что полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.
Ранее сообщалось, что полиция, пытаясь помешать продвижению протестующих, применяла слезоточивый газ.
Между тем, по информации телеканала CBS, полицейские также применили газ для разгона демонстрантов в здании Конгресса. По его данным, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание Конгресса. Полицейские попросили законодателей использовать противогазы.
Ранее в среду Трамп, выступая в Вашингтоне перед участниками „Марша за спасение Америки“ — многотысячной манифестации его сторонников, — призвал Конгресс и законодательные органы штатов как можно скорее провести избирательную реформу.