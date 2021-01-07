Как протестующие в Вашингтоне сорвали утверждение победы Байдена

Законодатели были вынуждены эвакуироваться, не завершив голосование. Демократы уже окрестили протест мятежом и призвали к отстранению действующего президента. Когда ситуация была урегулирована, к призывам присоединились и республиканцы.
Конгресс США 6 января собрался для закрытия предпоследнего этапа по передаче власти в стране. Сенаторы и конгрессмены должны были утвердить голосование выборщиков, согласно которому новым главой США был избран демократ Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп итогов выборов не признал, в чем его поддержали тысячи американцев, пришедших на «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне.
Протестующие собрались у стен Капитолия, требуя признать выборы недействительными. Вышел к людям и сам президент, заявив, что голосование было самым коррумпированным в истории США, а возможно и во всем мире. Параллельно с этим ряд республиканцев в сенате выступили против голосования выборщиков в нескольких штатах, попытавшись опротестовать итоги президентских выборов.
Их оппоненты в лице демократов восприняли такие заявления в штыки. В частности, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уличил представителей Республиканской партии в «попытке переворота» из-за их протестных выступлений. Однако завершить спор противникам не удалось, поскольку сторонники Трампа перешли к активным действиям и, прорвав кордон полиции, направились в здание Капитолия.
За сравнительно небольшой отрезок времени протестующим удалось проникнуть не только в здание, но и зал заседания сената и ряд кабинетов высокопоставленных законодателей. К примеру, активисты смогли пройти в офис Нэнси Пелоси — председателя палаты представителей, одного из известных противников Трампа среди демократов.
Пока толпа захватывала Капитолий, полиция и охрана здания спешно эвакуировали из него законодателей, которые успели забрать с собой итоговые документы с голосования выборщиков.
Внутри произошло несколько столкновений между активистами и сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых пострадали несколько человек и погибла девушка — она получила огнестрельное ранение в грудь.
Позже Reuters со ссылкой на руководителя департамента полиции Вашингтона сообщит о четырех погибших в этот день. Однако подробности пока неизвестны.
Для подавления протеста и освобождения здания к Капитолию прибыли подразделения спецназа вместе с дополнительными силами полиции. Более того, по приказу Трампа в Вашингтон были введены силы нацгвардии, что в итоге позволило урегулировать ситуацию и оттеснить протестующих от Капитолия. В связи с беспорядками были задержаны 52 человека.
В последний раз посторонние люди врывались в Капитолий во время американо-британской войны в 1814 году.
Тогда все закончилось поджогом здания, ставшего одним из главных символов демократии США. Нынешний инцидент вызвал серьезную критику в адрес Трампа, оппоненты главы государства обвинили его в подстрекательстве беспорядков.
Дело в том, что президент на митинге призывал своих сторонников «помочь республиканцам отстоять справедливые выборы». Когда же активисты начали штурмовать Капитолий, Трамп практически сразу попросил их протестовать мирно и уважать работу представителей полиции.
Байден отреагировал на действия соратников своего оппонента жестче.
Демократ заявил, что происходящее в Вашингтоне — не протест, а настоящий мятеж.
Он призвал Трампа незамедлительно прекратить «осаду Капитолия». Другие видные представители Демпартии также сравнивали происходящее с переворотом и требовали ввести силы нацгвардии для стабилизации ситуации, что, собственно, и сделал президент.
Кроме того, власти Вашингтона ответили на происходящее введением комендантского часа с 6 часов вечера по местному времени, пообещав задерживать всех нарушителей — по предварительным данным, полиция уже задержала около 30 человек. Протест это полностью не остановило, но число активистов на улицах американской столицы значительно снизилось, пишет NBC.
После стабилизации ситуации американские законодатели вернулись в Капитолий и продолжили слушание по утверждению результатов голосования выборщиков.
При этом число республиканцев, выступающих в поддержку слов Трампа об «украденных выборах», уменьшилось.
К примеру, сенатор-республиканец Келли Леффлер заявила, что не может «с чистой совестью возражать против утверждения этих голосов». В данный момент она участвует в перевыборах в сенат от штата Джорджия и в рамках предвыборной кампании активно обвиняла демократов в фальсификациях на президентских выборах.
Более того, со стороны соратников президента стали появляться призывы к его досрочной отставке. В частности, губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт объявил, что Трамп должен сложить свои полномочия после произошедшего в Вашингтоне или же конгресс отстранит его от должности.
Вариантов увольнения президента в данный момент несколько. Первый предполагает обращение к 25 поправке к конституции США, согласно которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Второй способ — импичмент, о подготовке соответствующих слушаний в палате представителей уже заявили в Демократической партии.
Масла в огонь подливает то, что во время слушаний в конгрессе митинги в поддержку Трампа прошли как минимум в 11 американских штатах.
В ряде регионов они также привели к атакам на здания местных законодательных органов. СМИ, а также противники и даже сторонники Трампа обвиняют в этой ситуации действующего президента.
Выступили против Трампа даже социальные сети, в которых он разместил обращение к протестующим. Президент призвал активистов расходиться, однако вновь повторил свое утверждение о фальсификациях на выборах. В результате Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов, Facebook пошел еще дальше — ограничил доступ к странице главы государства на сутки, а затем это также повторил Instagram.
Дополнительным негативным фактором в ситуации вокруг фактического захвата Капитолия стало то, что даже члены правительства США начали обсуждать возможность отстранения Трампа от власти, хотя до конца его срока и так осталось две недели. Как отмечает газета USA Today, тут также обсуждается вопрос с 25 поправкой к конституции США, которая ни разу не применялась с тех пор, как около полувека назад была принята.
Захват Капитолия осудили и бывшие президенты США вне зависимости от их партийной принадлежности. В частности, республиканец Джордж Буш-младший заявил, что так спорят об итогах выборов в банановых республиках, а не в демократической республике.
«Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — подчеркнул экс-президент.
Демократ Барак Обама напрямую обвинил Трампа в том, что он подстрекал людей к насилию в Капитолии. По словам экс-президента, произошедшее стало настоящим позором для США.
«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в Twitter.
Ситуацию не слишком позитивно оценили и за океаном. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал беспорядки «неслыханным нападением на демократию США, их институты и верховенство закона».
Штурм Капитолия подводит итог президентства Дональда Трампа. Как отмечает американист и эксперт РСМД Алексей Наумов, именно этим событием правление 45-го президента в США войдет в историю.
«Трампизм станет ассоциироваться именно с этим — с поражением. Поражением в битве с ковидом, поражением на президентских выборах, поражением в Джорджии, поражением в сегодняшней битве при Вашингтоне: такое насилие не примет ни одна из двух партий. Трампизм снова выведен за рамки нормальности самим Трампом», — пишет эксперт в Facebook.