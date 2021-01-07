11:57 (мск), источник: Daily Storm
Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента
Конгресс утвердил победу Джозефа Байдена на выборах президента страны. Обе палаты парламента приняли голоса выборщиков, отданные 14 декабря.
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Таким образом, демократ станет 46-м президентом США. Инаугурация должна пройти 20 января. Вместе с Байденом победителем голосования также стала его
Поскольку итоги голосования утверждены парламентом, любые конституционные возможности оспорить результаты выборов теперь недоступны. В связи с этим, можно считать выборы официально завершенными, а их результат — итоговым.
Утвердить результаты выборов парламентарии должны были раньше, но заседание было прервано
3 ноября в США прошли выборы президента, а также палаты представителей. На выборах главы государства победил выступавший от демократов Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков (для победы требуется 270). Трамп получил 232 голоса. Действующий американский лидер настаивал, что выборы прошли с нарушениями, и неоднократно пытался добиться пересмотра результатов.