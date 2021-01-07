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11:57 (мск), источник: Daily Storm

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Конгресс утвердил победу Джозефа Байдена на выборах президента страны. Обе палаты парламента приняли голоса выборщиков, отданные 14 декабря.

Источник: AFP 2020

Таким образом, демократ станет 46-м президентом США. Инаугурация должна пройти 20 января. Вместе с Байденом победителем голосования также стала его вице-президент Камала Харрис, бывший генпрокурор штата Калифорния.

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Поскольку итоги голосования утверждены парламентом, любые конституционные возможности оспорить результаты выборов теперь недоступны. В связи с этим, можно считать выборы официально завершенными, а их результат — итоговым.

Утвердить результаты выборов парламентарии должны были раньше, но заседание было прервано из-за массовых беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента Дональда Трампа. Часть митингующих взяли во время мероприятий штурмом Капитолий. Протестующим удалось добраться до зала заседаний Сената США, однако сенаторов перед этим эвакуировали.

3 ноября в США прошли выборы президента, а также палаты представителей. На выборах главы государства победил выступавший от демократов Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков (для победы требуется 270). Трамп получил 232 голоса. Действующий американский лидер настаивал, что выборы прошли с нарушениями, и неоднократно пытался добиться пересмотра результатов.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента
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