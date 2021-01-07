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12:15 (мск), источник: Московский комсомолец

Трамп пообещал передать власть Байдену после решения Конгресса

Президент США Дональд Трамп признал, что ему придется покинуть свой пост 20 января.

Источник: AFP 2020

Таким образом, он пообещал упорядоченную передачу власти избранному президенту страны Джо Байдену после того, как Конгресс подтвердил его победу.

Как передает CNN, Трамп все еще не согласен с итогами выборов. Но он все равно обещает «упорядоченный переход» 20 января.

Ранее члены Конгресса США утвердили избрание Джо Байдена президентом США. Демократ получил уже более 300 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Решение было принято на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа.

Теперь у Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов.

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