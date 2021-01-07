Президент Германии назвал события в Вашингтоне «результатом лжи и неуважения к демократии»

12:57 (мск), источник: ТАСС
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БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Президент Германии
Это «результат лжи и еще раз лжи, разделения и неуважения к демократии, ненависти и травли на самом высоком уровне», сказал он.
«Я уверен, что американская демократия сильнее ненависти, а демократические институты имеют больше власти, чем вранье и травля», — добавил глава государства. По его словам, Германия настроена на сотрудничество с избранным руководством США.
В среду заседание Конгресса США было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.
В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент республиканец Дональд Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах и не признает поражение.