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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин заверил в способности ФСБ защитить Россию от угроз из Сирии

Российские структуры безопасности, в том числе ФСБ, успешно защищают Россию от угроз с территории Сирии. В этом заверил собеседника российский президент Владимир Путин в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», передает РИА Новости.

Источник: Пресс-служба Президента России

В разговоре Путин подчеркивает, что целый ряд террористических угроз связан именно с сирийскими землями или напрямую исходит оттуда.

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«Поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России», — приводит агентство его слова.

Путин прибыл в Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом 7 января 2020 года. Российский президент проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. Путин посетил мечеть Омейядов, где ему показали нетленную голову Иоанна Крестителя, затем президент встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в православной церкви Святой Девы Марии.

В Сирии с весны 2011 года идет гражданская война. Ее участники — правительственные силы, умеренная оппозиция и исламистские группировки. Россия в этом конфликте поддерживает правительство Асада.

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