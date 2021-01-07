Путин заверил в способности ФСБ защитить Россию от угроз из Сирии

В разговоре Путин подчеркивает, что целый ряд террористических угроз связан именно с сирийскими землями или напрямую исходит оттуда.
«Поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России», — приводит агентство его слова.
Путин прибыл в Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом 7 января 2020 года. Российский президент проехал по улицам Дамаска, обратив внимание на признаки возвращения мирной жизни. Путин посетил мечеть Омейядов, где ему показали нетленную голову Иоанна Крестителя, затем президент встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х в православной церкви Святой Девы Марии.
В Сирии с весны 2011 года идет гражданская война. Ее участники — правительственные силы, умеренная оппозиция и исламистские группировки. Россия в этом конфликте поддерживает правительство Асада.